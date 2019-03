1 Daniela Büchner mit neuem Look beim Benefizkonzert "Goodbye Jens - Party-Stars halten zusammen" in Essen Foto: TVNOW / 99pro Media

Daniela Büchner hat seit einigen Wochen eine neue Frisur. Doch dahinter steckt nicht etwa nur eine Laune. Den traurigen Grund verrät sie in "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!"

Der strohblonde Wuschelkopf ist Geschichte. Wie die Zuschauer der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" am heutigen Montag (18. März) um 20:15 Uhr zum ersten Mal im TV sehen werden, hat Daniela "Danni" Büchner (41) den tragischen Veränderungen in ihrem Leben auch eine optische Veränderung folgen lassen: Sie trägt seit einigen Wochen einen kinnlangen, dunkelblonden Bob.

Pünktlich zu ihrem ersten Geburtstag ohne ihren verstorbenen Mann, Jens Büchner (1969-2018), präsentiert sie sich mit dem neuen Look ihren fünf Kindern und einer Freundin, mit denen sie dann tränenreich feiert. "Für mich ist diese blonde Person mitgegangen - und das fühlt sich gut an", sagt sie über ihre neue Frisur.

Danni und Jens lernten sich 2015 kennen. 2017 feierten sie Hochzeit. Gemeinsam bekamen sie die Zwillinge Jenna und Diego (2). Sie brachte außerdem Jolina (19), Volkan (16) und Jada (14) mit in die Ehe. Jens Büchner starb am 17. November 2018 in Palma auf Mallorca an Lungenkrebs.