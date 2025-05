Daniel Williams: Ex-Devil-Wears-Prada-Drummer starb am Jahrestag mit seiner Verlobten

1 Neben Schlagzeuger Daniel Williams kamen fünf weitere Passagiere eines Kleinflugzeugs ums Leben. Foto: Imago Images/ZUMA Press Wire

Die Verlobte des bei einem Flugzeugabsturz verstorbenen Musikers Daniel Williams hat eine tragische Nachricht geteilt: Das Unglück trug sich am 14. Jahrestag ihrer Beziehung zu.











Die Tragödie um den bei einem Flugzeugabsturz in San Diego ums Leben gekommenen Musiker Daniel Williams (1985-2025) ist offenbar um ein trauriges Kapitel ergänzt worden. So enthüllte seine langjährige Partnerin und Verlobte in einem Instagram-Beitrag, dass sich das Unglück am vergangenen Donnerstagmorgen zugleich am 14. Jahrestag ihrer Beziehung zugetragen hat.