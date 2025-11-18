Daniel Wallenstein: Küchenchef aus dem Ortenaukreis ist „Koch des Jahres“ 2025

Küchenchef aus dem Ortenaukreis ist „Koch des Jahres“ 2025

1 Daniel Wallenstein ist „Koch des Jahres“. Foto: Erik Witsoe/ROIKA Solutions GmbH/Erik Witsoe

Trüffel, Kaviar und Haselnuss: Mit diesen Zutaten kochte sich Daniel Wallenstein an die Spitze und holte den begehrten Titel. Bei welchen Aufgaben setzte sich der Koch durch?











Daniel Wallenstein vom Restaurant „Moya“ in Gengenbach im Ortenaukreis ist Koch des Jahres 2025. Er setzte sich im Finale des Wettbewerbs in Essen gegen sechs Konkurrenten durch, wie der Veranstalter mitteilte. Der Küchenchef des baden-württembergischen Restaurants überzeugte die Jury mit seinem dreigängigen Menü: einem Stör mit Trüffel, Kaviar und Haselnuss, einer geschmorten Schulter vom amerikanischen Rind und einem Dessert aus Pistazie, Fenchel und Kardamom.