17 Jahre hat Daniel Kadasch als Zunftmeister die Fasnet in Weil der Stadt geprägt. Er spricht über seine Rolle, politische Spitzen und warum er nun aufgehört hat.
Wer die Weiler Fasnet kennt, der kennt auch Daniel Kadasch: 17 Jahre lang war er es, der beim großen Umzug am Fasnetssonntag von ganz hoch oben auf dem Wagen des Siebenerrats gewunken hat, dicht gefolgt von einem schwungvollen „AHA!“. Drei Bürgermeister hat er in 17 Jahren Amtszeit ihres Postens enthoben, hat 17 Narrete Sitzungen im Rathaussaal geleitet und unzählige Mal die politischen Geschehnisse im Städtle aufs Korn genommen.