Stuttgarter Kickers bei SG Barockstadt Fulda-Lehnerz Livestream: Gelingt den Blauen Auswärtssieg in Hessen?

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga Südwest nach der 1:2-Heimpleite gegen Bahlingen zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag geht es gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Wir zeigen die Partie live.