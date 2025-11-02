Ob ein weiterer King-Klassiker, eine Hexen-Fortsetzung oder die Leinwand-Rückkehr von Daniel Day-Lewis: Das Kino setzt im November auf Bewährtes.
Gleich drei Comebacks hält der November bereit. Die singenden Hexen aus "Wicked" melden sich mit ihrem zweiten Kino-Abenteuer zurück, während Stephen Kings (78) bereits verfilmter Klassiker "The Running Man" dieses Mal ohne Arnie eine Frischzellenkur verpasst bekommt. Und auch der vielleicht beste Schauspieler der Kinogeschichte meldet sich nach acht Jahren Pause eindrucksvoll zurück: Daniel Day-Lewis (68).