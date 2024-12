Daniel Craig: Er musste sich nach jedem Bond-Streifen emotional erholen

1 Daniel Craig über die Schattenseiten der Kultrolle des James Bond. Foto: imago/Cover-Images / imageSPACE

Sechs Monate Pause brauchte Daniel Craig nach jedem seiner 007-Streifen, um mental wieder zu Kräften zu kommen. Sein ehrliches Interview und das Geständnis, wie sehr ihm die Rolle noch am Herzen liegt.











Fünfmal hat er die Rolle als James Bond in den legendären 007-Filmen übernommen. 2021 verabschiedete sich Daniel Craig (56) mit "Keine Zeit zu sterben" endgültig als Leinwand-Agent. Wurde ihm die schauspielerische Anstrengung zu viel? Der Brite offenbarte nun der Zeitung "Sunday Times", wie fordernd die Arbeit an den Spionage-Streifen war. "Am Ende eines Bonds war ich so erschöpft, dass ich sechs Monate brauchte, um mich emotional zu erholen", so der Brite ehrlich über die Dreharbeiten.