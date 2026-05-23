YouTuber Daniel Coleman muss einen unfassbaren Verlust verkraften. Sein Sohn Isaac starb mit nur 14 Jahren. Er hatte Zeit seines Lebens mit einer seltenen Erbkrankheit zu kämpfen.

Daniel Coleman, der als "Danny Go!" Millionen Kinder mit seinem YouTube-Kanal zum Tanzen bringt, hat seinen 14-jährigen Sohn Isaac verloren. Das gab Coleman am Freitag auf Instagram bekannt. Laut des Posts starb der Junge einen Tag zuvor, am Donnerstag. Isaac Daniel Coleman kämpfte seit seiner Geburt gegen eine seltene Erbkrankheit - und zuletzt gegen den Krebs.

"Es gibt so viel, was ich sagen möchte, aber ich weiß noch nicht wie. Ich vermisse dich jetzt schon so sehr, und der Schmerz in meinem Herzen ist weit mehr, als ich verarbeiten kann", schrieb Coleman auf Instagram. "Dein Vater zu sein, war die Ehre meines Lebens. Ich bin so stolz auf dich und liebe dich für immer. Ruhe in Frieden, mein Sohn."

Ein Leben voller Kämpfe von Anfang an

Isaac wurde am 3. Oktober 2011 geboren, wie NBC News berichtet. Bei der Geburt wog er knapp über 1,3 Kilogramm. Bereits kurz nach der Geburt folgten die ersten Operationen. Schon im Alter von drei Jahren wartete Isaac auf eine Knochenmarktransplantation.

Seine gesundheitlichen Probleme rührten von der Fanconi-Anämie her, an der er erkrankt war. Die seltene genetische Störung beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, DNA zu reparieren. Laut der Fanconi Cancer Foundation haben Betroffene ein sehr hohes Risiko, an Knochenmarkversagen oder Krebs zu erkranken, heißt es auf der Webseite der Organisation.

Noch vor seinem elften Geburtstag hatte Isaac bereits eine Nieren- und eine Knochenmarktransplantation hinter sich, wie Coleman 2023 einem Sender der NBC-Gruppe berichtete.

Diagnose Krebs und ein langer Abschied

Im Dezember vergangenen Jahres gab Coleman bekannt, dass bei seinem Sohn Krebs im Mundbereich festgestellt worden war. Im Januar folgte eine achtstündige Operation zur Entfernung des Tumors. Wenige Wochen später, im Februar, die nächste erschütternde Nachricht: Isaacs Krebs war bereits im Stadium 3. Obwohl der sichtbare Tumor entfernt worden war, erklärte Coleman, dass "aufgrund der Geschwindigkeit und Aggressivität der Ausbreitung eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass er mikroskopisch noch vorhanden ist". Daraufhin sagte Coleman seine komplette Live-Tour für 2026 ab.

Am 23. April meldete er sich ein letztes Mal mit einem Update zu Isaacs Zustand: "Sein Krebs hat sich weiter aggressiv ausgebreitet und sein Energieniveau ist sehr niedrig. Er wird jetzt von einem Palliativpflegeteam begleitet, das beim Schmerzmanagement hilft - und wir tun unser Bestes, jeden Tag so angenehm und erholsam wie möglich für ihn zu gestalten."

Vom Vater zum Fürsprecher

Coleman hatte seinen YouTube-Kanal Danny Go! im Jahr 2019 gestartet - mit lehrreichen Musikvideos, die Kinder zum Mitmachen und Bewegen animieren sollen. Heute zählt der Kanal mehr als vier Millionen Abonnenten und verzeichnet täglich Millionen von Aufrufen. Seine eigene Erfahrung mit Isaacs Krankheit nutzte Coleman, um auf die Bedeutung von Organspenden aufmerksam zu machen und Menschen zur Registrierung als Knochenmarkspender zu motivieren.

In seinem Abschiedspost an seinen Sohn schrieb er: "Deine 14 Jahre waren voll von zahlreichen Herausforderungen, aber du hast sie alle mit so viel Stärke gemeistert - und hast irgendwie trotz allem deine unverwechselbare Freude bewahrt. Du hattest wirklich einen Funken wie kein anderer, Isaac!" Und weiter: "Die Erinnerung daran, wie geliebt du warst und wie erfüllt deine Zeit hier war, ist ein großer Trost für mich." Coleman und seine Frau Mindy haben noch einen weiteren Sohn, den zehnjährigen Levi.