YouTuber Daniel Coleman muss einen unfassbaren Verlust verkraften. Sein Sohn Isaac starb mit nur 14 Jahren. Er hatte Zeit seines Lebens mit einer seltenen Erbkrankheit zu kämpfen.
Daniel Coleman, der als "Danny Go!" Millionen Kinder mit seinem YouTube-Kanal zum Tanzen bringt, hat seinen 14-jährigen Sohn Isaac verloren. Das gab Coleman am Freitag auf Instagram bekannt. Laut des Posts starb der Junge einen Tag zuvor, am Donnerstag. Isaac Daniel Coleman kämpfte seit seiner Geburt gegen eine seltene Erbkrankheit - und zuletzt gegen den Krebs.