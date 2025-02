Dirigent Daniel Barenboim hat seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. In einem Statement teilt der Musiker mit, dass er seinen Beruf so lange es geht weiterverfolgen will.

Dirigent Daniel Barenboim (82) hat Parkinson. Der Musiker hatte die musikalische Leitung der Berliner Staatsoper bereits 2023 gesundheitsbedingt abgegeben. Nun gab er in einem Statement den Grund für seine gesundheitlichen Probleme bekannt.

Der "Guardian" zitiert aus dem Schreiben, das der 82-Jährige am Donnerstag (6. Februar) veröffentlich hat: "Ich weiß, dass sich viele Menschen Sorgen um meine Gesundheit gemacht haben, und die Unterstützung, die ich in den letzten drei Jahren erhalten habe, hat mich sehr berührt. Ich möchte heute mitteilen, dass ich an der Parkinson-Krankheit leide." Er habe sich in dieser neuen Realität zurechtgefunden und konzentriere sich auf die bestmögliche Behandlung, erklärte er weiter.

Seinen Job komplett aufgeben möchte der Dirigent nicht. Auch in Zukunft plane er "so viele meiner beruflichen Verpflichtungen wie möglich aufrechtzuerhalten. Wenn ich nicht in der Lage bin, aufzutreten, dann deshalb, weil meine Gesundheit es mir nicht erlaubt."

West-Eastern Divan Orchestra bleibt sein wichtigstes Anliegen

Ein besonderes Anliegen bleibt dem Argentinier sein West-Eastern Divan Orchestra, in dem Musiker und Musikerinnen aus Israel und den arabischen Ländern gemeinsam spielen und das er als seine "wichtigste Verantwortung" ansehe. Solange es seine Gesundheit zulasse, werde er weiterhin dirigieren, zugleich wolle er sich dafür einsetzen, "dass der Divan in Zukunft auch mit anderen hervorragenden Dirigenten zusammenarbeiten kann."

Barenboim wurde 1942 in Buenos Aires geboren und war von 1992 bis 2023 Künstlerischer Leiter und Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Für seine Arbeit und sein Engagement erhielt er zahlreiche Ehrungen, darunter das deutsche Große Bundesverdienstkreuz.