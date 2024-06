Daniel Aminati über Krebs-Kampf seiner Frau: „Es gibt endlich wieder Licht am Ende des Tunnels“

„Es gibt endlich wieder Licht am Ende des Tunnels“

1 Daniel Aminati und Frau Patrice. Foto: IMAGO/APress/IMAGO

Im März machte der Fernseh-Moderator die erneute Krebserkrankung seiner Frau Patrice öffentlich. Nun meldet sich das Paar mit einer schlechten und einer guten Nachricht auf Instagram.











TV-Moderator Daniel Aminati („taff“) und seine Frau Patrice haben Einblicke in den Kampf gegen die erneut ausgebrochene Krebserkrankung von Patrice gegeben. „Die erste Therapie war leider kein Erfolg – das muss ich leider feststellen. Nun gehen wir einen weiteren, einen neuen Weg. Dafür bin ich dankbar“, schrieb Patrice am Dienstagabend in einem Post auf Instagram. „Vor zehn Jahren war meine Diagnose noch ein sicheres Todesurteil – die schnelle und großflächige Metastasenbildung ist ein Symptom des malignen Melanoms.“