1 Daniel Aminati hat einen kleinen Unfall glücklicherweise unverletzt überstanden. Foto: imago/Future Image

Am Donnerstag wurde Moderator Daniel Aminati in einen Unfall verwickelt. In der bayerischen Landeshauptstadt prallte er mit seinem Wagen gegen einen Mannschaftsbus des FC Bayern München.









Vor einem Hotel am Schwabinger Tor in München ist Daniel Aminati (49) am vergangenen Donnerstag in einen durchaus kuriosen Verkehrsunfall verwickelt worden. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der 49-Jährige stieß dem Bericht zufolge mit seinem SUV gegen einen Mannschaftsbus des FC Bayern München.