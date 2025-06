"SATC" abgelehnt wegen Alterszweifel Kim Cattrall sagte viermal "Nein" zu Samantha

Kim Cattrall enthüllt in einem Interview, dass sie die ikonische Rolle der Samantha Jones in "Sex and the City" zunächst viermal ablehnte. Der Grund: Mit 41 Jahren fühlte sie sich zu alt für eine so sexuell selbstbewusste Figur.