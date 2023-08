1 Dani Alves spielte früher bei den Top-Klubs FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Foto: dpa/Tom Weller

Wegen Vergewaltigungsverdachts wird der frühere brasilianische Fußball-Star Dani Alves in Spanien vor Gericht gestellt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zwölf Jahre Haft.









Der frühere brasilianische Fußball-Star Dani Alves wird in Spanien wegen Vergewaltigungsverdachts vor Gericht gestellt. Das teilte ein Gericht in Barcelona am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit. Ein Termin für den Prozess gegen den 40-Jährigen wurde demnach noch nicht festgelegt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zwölf Jahre Haft.