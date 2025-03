Dani Alves: Berufungsgericht spricht Brasilien-Star frei

1 Dani Alves wurde freigesprochen. Foto: AP/D.Zorrakino

Der Fußball-Profi Dani Alves ist vom Vorwurf der sexuellen Aggression freigesprochen worden. Das Berufungsgericht sparte nicht mit Kritik am Urteil der ersten Instanz.











Ein Berufungsgericht in Barcelona hat den brasilianischen Fußball-Profi Dani Alves vom Vorwurf der sexuellen Aggression gegen eine junge Frau freigesprochen. Die mit drei Frauen und einem Mann besetzte Kammer hob einstimmig die Verurteilung des 41-Jährigen vom Februar vergangenen Jahres zu viereinhalb Jahren Haft und zur Zahlung einer Entschädigung an die Frau in Höhe von 150.000 Euro auf und sprach ihn frei.