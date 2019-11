1 In der neuen Staffel „Dancing on Ice“ bilden Joti Polizoakis und Sängerin sowie Schauspielerin Lina Larissa Strahl ein Paar. Foto: SAT.1/Marc Rehbeck

Joti Polizoakis ist Profi-Eistänzer, 24 Jahre alt und wohnt in Stuttgart. Zuletzt gewann er mit Sängerin Sarah Lombardi die Show „Dancing on Ice“. Wie geht er in die neue Staffel der Sendung und was steckt hinter dem Eistänzer?

Stuttgart - „Ich habe mich immer eher als Eistänzer gesehen – also als Künstler“, erzählt der 24-jährige Profi-Eistänzer Joti Polizoakis aus Stuttgart und fügt hinzu: „Meine Trainer waren von der Idee aber nicht so begeistert.“ Weshalb seine Mentoren so dachten, lässt sich leicht nachvollziehen. Aufgewachsen in Bietigheim-Bissingen, stand Polizoakis bereits mit 5 Jahren auf dem Eis – zunächst in Heilbronn, dann immer öfter in Stuttgart und schließlich im Bundesleistungszentrum für Eiskunstlauf in Oberstdorf. Dort gewann der Stuttgarter nicht als Eistänzer, sondern als Einzelläufer von 2012 bis 2014 zweimal die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf der Junioren.

Im Einzel war Polizoakis erfolgreich, warum sollte er also die Disziplin wechseln? Als er 19 Jahre alt war, habe er sich in einer Saison einige Male verletzt und für seine Maßstäbe eher schlechte Ergebnisse eingefahren, sagt Polizoakis. Als Sportler sei er nicht mehr glücklich gewesen. „Da habe ich gemerkt, ich muss das machen, was ich möchte.“ Der Wechsel hin zum Eistanz sollte sein zukünftiges Leben stark beeinflussen – nicht zuletzt, weil er zum Trainieren in das US-amerikanische Detroit zog.

Vom Wettkampf ins Showbusiness

Nach nur neun Monaten Vorbereitung gelangen ihm und seiner Partnerin die ersten großen Erfolge. Zusammen belegten sie bei den Deutschen Meisterschaften von 2015 bis 2018 dreimal den ersten Platz im Eistanz. In der Folge nahmen sie an Welt- und Europameisterschaften, sogar an den Olympischen Winterspielen teil. Dann der erneute Bruch: Polizoakis’ Partnerin beendete ihre Wettkampfkarriere. „Das war, als wenn ich den Boden unter den Füßen verloren hätte“, schildert der Stuttgarter.

Polizoakis entschied sich, eine Pause einzulegen. Doch schon sechs Stunden später habe ihn eine Anfrage vom Fernsehsender Sat.1 erreicht. „Die wussten da noch nichts von meiner Entscheidung. Sie dachten wahrscheinlich, ich lehne ab“, vermutet der 24-Jährige schmunzelnd. Er jedoch sagte zu und machte gemeinsam mit Sängerin Sarah Lombardi bei der ersten Staffel der Eiskunstlaufshow „Dancing on Ice“ mit. Bei der Sendung treten verschiedene Prominente zusammen mit professionellen Eiskunstläufern gegeneinander an und versuchen sich gegenseitig mit Choreografien zu überbieten.

„Es war eine Anerkennung für unsere Reise“

„Ich habe mich in den Sport neu verliebt. Aber aus einer anderen Sicht: aus der Trainerperspektive“, sagt Polizoakis. Auch hier sollte er erfolgreich sein. Der Eistänzer gewann mit Lombardi das Finale der Show und erhielt von den Juroren die best möglichen Punktzahlen. „Ich war überglücklich. Muss aber auch sagen, wir haben den Titel verdientermaßen bekommen. Es war eine Anerkennung für unsere Reise“, so der 24-Jährige.

Sein „wahrer Sieg“ sei allerdings die Freundschaft zu Sarah Lombardi gewesen. Heute hätten die beiden fast jeden Tag Kontakt. Kein Wunder: Zusammen treten sie – auch in Stuttgart – in der international berühmten Eisshow „Holiday on Ice“ auf. Ob Sarah Lombardi dann auch für den Wettkampfsport eine geeignete Partnerin sei? „Sarah ist natürlich sehr talentiert, aber man muss auch realistisch bleiben, für Olympia reicht das nicht“, gibt Polizoakis zu. Er selbst hat im Juni seinen offiziellen Rücktritt vom Wettkampfsport bekannt gegeben. „Ich schließe es aber nicht ganz aus, zurückzukommen.“

Neue Staffel, neue Partnerin

Für den 24-Jährigen geht es ab dem 15. November erst einmal mit der zweiten Staffel von „Dancing on Ice“ weiter – allerdings mit einer neuen Partnerin: Der 21-jährigen Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl („Bibi & Tina“). Sie denke, spüre und fühle zwar komplett anders als Lombardi, sei aber auf keinen Fall schlechter im Eistanz. „Lina tut mir leid, weil sie immer mit Sarah verglichen wird“, sagt Polizoakis. Dabei sei er mit Strahl genauso „komplett auf einer Wellenlänge“.

Einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen Paaren hat Polizoakis als Gewinner der vergangenen Staffel seiner Meinung nach nicht. Sein Nachteil: „Ich muss mich jetzt natürlich beweisen.“ Als Trainer agiere er sowohl im physischen als auch im mentalen Training „streng und diszipliniert“. Das habe er seinen eigenen Trainern zu verdanken. Ein paar ihrer Methoden wende er auch in den Trainingsphasen von „Dancing on Ice“ an.

Ziel: Finale

Seine Partnerin Strahl habe schon „riesen Fortschritte und Steigerungen“ gemacht. „Ich bin da auch sehr stolz auf sie.“ Mit ihr habe er komplett von Null anfangen müssen. „Sie konnte halt den Weihnachtsmarktkunstlauf“, sagt Polizoakis schmunzelnd. Sein Ziel ist es, auch in dieser Staffel das Finale der Sendung zu erreichen. Strahl dürfe man auf keinen Fall unterschätzen. „Sie kann in Sarahs Fußstapfen treten.“ Die zweite Staffel beginnt am 15. November in Sat.1.

„Am Ende des Tages ist es aber auch nur eine Show“, so der Eistänzer. Mehr als das beste geben könnten beide sowieso nicht. Privat hat der 24-Jährige vor einigen Monaten seinen Dienst als Sportsoldat der Bundeswehr beendet. Trotzdem Polizoakis viel unterwegs ist, lebt er momentan wieder in Stuttgart. Dort, wo seine Profi-Karriere vor etwa 14 Jahren etwas mehr an Fahrt aufgenommen hatte.

Einen Einblick in das Training von Polizoakis und Lombardi für „Holiday on Ice“ bekommen Sie in diesem Video: