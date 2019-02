Einzelkritik zu Fortuna Düsseldorf gegen VfB Stuttgart Nicht nur Santiago Ascacibar ist völlig neben der Spur

Der VfB hat beim 0:3 in Düsseldorf einen mausetoten Eindruck hinterlassen. Denn viele Spieler haben offenbar nicht kapiert, um was es im Abstiegskampf geht. Die Noten für die Roten in unserer Einzelkritik fallen entsprechend aus.