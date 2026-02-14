Danaya (10) bei The Voice Kids: Erst lacht das Publikum – dann können die Coaches ihre Stimmgewalt kaum fassen

Die zehnjährige Danaya aus Korb tritt bei The Voice Kids an – gleich ihr erster Auftritt sorgt für einen Gänsehautmoment. Wir konnten vor der Ausstrahlung mit ihr sprechen.
Wenn am Samstagabend die neue Staffel der Musikshow The Voice Kids auf Sat. 1 beginnt, werden in Korb im Remstal vermutlich viele gebannt vor den Bildschirmen sitzen. Denn unter den Kandidaten ist auch die zehnjährige Danaya, Viertklässlerin auf der örtlichen Gemeinschaftsschule. Bereits jetzt sorgt im Netz ein Video von ihr für Furore, das der Streaminganbieter Joyn bereits vor Ausstrahlung der sogenannten Blind Audition veröffentlicht hat.