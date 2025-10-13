Das Erste setzt ab dem 13. Oktober auf eine Doppelstrategie bei seinen beliebten Quiz-Shows. "Gefragt - Gejagt" und "Wer weiß denn sowas?" laufen künftig hintereinander am Vorabend. Moderator Alexander Bommes und sein Team sind erstmals auf einem neuen Sendeplatz zu sehen.
