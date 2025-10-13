Das Erste setzt ab dem 13. Oktober auf eine Doppelstrategie bei seinen beliebten Quiz-Shows. "Gefragt - Gejagt" und "Wer weiß denn sowas?" laufen künftig hintereinander am Vorabend. Moderator Alexander Bommes und sein Team sind erstmals auf einem neuen Sendeplatz zu sehen.

Das Erste setzt ab sofort auf geballte Quiz-Power. Ab dem 13. Oktober beschert der Sender den Zuschauern gleich doppelten Rätselspaß. "Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes (49) startet künftig bereits um 17:10 Uhr, gefolgt von "Wer weiß denn sowas??" um 18 Uhr.

Bommes zeigt sich begeistert von der neuen Konstellation. "Nach zehn erfolgreichen Quizjahren im Ersten entsteht mit dieser Programmierung eine klassische Win-Win-Situation - mit noch mehr Rätselspaß und Wissensvermittlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer", erklärt er.

Christoph Schmidt, Geschäftsführer ARD Vorabend, ordnet die Neuausrichtung ein: "Das ist mal eine Zeitumstellung - im Herbst beginnt der Vorabend nun schon um 17:10 Uhr. Wir freuen uns auf doppelt so viel Spaß bei doppelt so viel Quiz-Action - mit den zusätzlichen Folgen von 'Gefragt - Gejagt'".

Seit mehr als zehn Jahren erfolgreich im deutschen TV

2012 startete "Gefragt - Gejagt" mit sechs Folgen im NDR, bevor die Quizshow 2015 ins Erste auf ihren bis zuletzt angestammten Sendeplatz wochentags um 18 Uhr umzog. Alexander Bommes war von Anfang an als Moderator dabei.

"Gefragt - Gejagt" basiert auf "The Chase". Die britische Show von ITV, bei der ein Team von Kandidaten gegen den "Jäger", einen Profi-Quizspieler, antritt, wurde 2009 entwickelt. In den USA, in Australien und in vielen weiteren Ländern läuft das Quiz ebenfalls.

Neuer Sendeplatz, bewährtes Konzept

"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Ein Kandidatenteam tritt gegen professionelle Quizjäger an. In der "Schnellraterunde" erspielen die Kandidaten Geld, das sie anschließend im "Einzelduell" gegen einen Jäger verteidigen müssen. Im anschließenden "Finale" gilt es, zusammen binnen zwei Minuten mehr Fragen als der Jäger zu beantworten. Der Gewinn wird unter den Finalteilnehmern aufgeteilt. Promi-Specials werden zur Primetime ausgestrahlt.

Gegen diese Quizprofis gilt es sich zu behaupten: