Danach bei Disney+: Doku zur Oasis-Reunion läuft im September in ausgewählten Kinos

Noch in diesem Jahr soll eine bislang unbetitelte Doku zur großen Reunion-Tour von Oasis veröffentlicht werden. Bevor die Dokumentation im Stream läuft, wird sie kurzzeitig im Kino zu sehen sein.

Nachdem sich die Brüder Liam (53) und Noel Gallagher (58) nach vielen Jahren der Entzweiung zusammengerauft hatten, gingen sie mit ihrer Kultband Oasis im letzten Jahr auf große Reunion-Tour. Ende 2026 soll eine Doku rund um das kulturelle Großereignis erscheinen. Wie jetzt bekannt wird, wird die noch unbetitelte Dokumentation nicht nur im Stream zu sehen sein, sondern auch im Kino laufen.

Der Film wird ab dem 11. September 2026 weltweit in ausgewählten IMAX-Kinos und weiteren Lichtspielhäusern für eine begrenzte Laufzeit zu sehen sein, wie in einer aktuellen Pressemitteilung verkündet wird. Danach, aber auch noch in diesem Jahr, wird die Produktion über den Streamingdienst Disney+ abrufbar sein. Hinter dem Projekt steckt der Regisseur und Drehbuchautor Steven Knight. Dylan Southern und Will Lovelace führen bei der Doku Regie.

Mit gemeinsamen Interviews von Liam und Noel Gallagher

Der Film sei eine mitreißende "Schilderung des wohl größten Musikereignisses des Jahres 2025 und fängt die Erlebnisse und Emotionen der Band und ihrer Fans auf der ganzen Welt ein", wird in der Mitteilung geworben. Gezeigt werden unter anderem Backstage-Aufnahmen, Material von Proben und Szenen auf der Bühne. Außerdem soll es gemeinsame Interviews der Gallagher-Brüder zu sehen geben.

"Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass die Welt diesen Film zu sehen bekommt", schwärmt Knight. "Ich glaube, er fängt den Geist und die Emotionen eines globalen kulturellen Moments ein und wird dem Witz und Genie zweier außergewöhnlicher Menschen gerecht." Er wolle nicht nur die Geschichte der Brüder und der Band erzählen, sondern auch die Storys der Fans.

Weitere Details zu der Dokumentation, darunter etwa auch in welchen Kinos die Doku zu sehen sein wird, sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.