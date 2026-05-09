Danach bei Disney+: Doku zur Oasis-Reunion läuft im September in ausgewählten Kinos

Noch in diesem Jahr soll eine bislang unbetitelte Doku zur großen Reunion-Tour von Oasis veröffentlicht werden. Bevor die Dokumentation im Stream läuft, wird sie kurzzeitig im Kino zu sehen sein.
Nachdem sich die Brüder Liam (53) und Noel Gallagher (58) nach vielen Jahren der Entzweiung zusammengerauft hatten, gingen sie mit ihrer Kultband Oasis im letzten Jahr auf große Reunion-Tour. Ende 2026 soll eine Doku rund um das kulturelle Großereignis erscheinen. Wie jetzt bekannt wird, wird die noch unbetitelte Dokumentation nicht nur im Stream zu sehen sein, sondern auch im Kino laufen.