1 Eine Fahrt mit dem Zug gehört zum Besuch bei den Dampfbahnern dazu. Foto: Rainer Hauenschild

Am Wochenende feiern die Plochinger Dampfbahner das 25-jährige Bestehen ihrer Parkbahn in den Neckarauen mit einem internationalen Dampfspektakel.









Die Dampfbahner Plochingen veranstalten am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, ihr traditionelles internationales Dampfspektakel im Plochinger Landschaftspark Bruckenwasen. Es werden bis zu 30 Gastlokfahrer aus dem In- und Ausland mit kleinen und großen Lokomotiven erwartet. Auf der rund 1200 Meter langen Vereinsanlage auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Plochingen können die Besucher auf den Publikumszügen mitfahren. Am Samstag ist dies von 11 bis 23 Uhr möglich, wobei die Strecke in der Dunkelheit mit Fackeln gesäumt wird. Am Sonntag fahren die Züge von 11 bis 18 Uhr.