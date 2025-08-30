Damit offiziell?: Andrew Garfield und Monica Barbaro halten Händchen

Seit Anfang des Jahres gibt es Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen Andrew Garfield und Monica Barbaro. Jetzt wurden die beiden Schauspieler Händchen haltend in Venedig gesichtet.
Bestätigen Andrew Garfield (42) und Monica Barbaro (35) hiermit ihre Beziehung? Bereits seit Monaten kursieren Gerüchte über eine mögliche Partnerschaft. Nun scheinen die Schauspieler sie bestätigt zu haben: Im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele in Venedig kamen Garfield und Barbaro, die durch den Bob-Dylan-Film "Like A Complete Unknown" große Bekanntheit erlangte, gemeinsam an - und zwar Händchen haltend, wie aktuelle Bilder aus der Lagunenstadt zeigen.