Für Bill Kaulitz geht ein Herzenswunsch in Erfüllung: In der neuesten Folge von "Wer wird Millionär?" ist der Tokio-Hotel-Star als Telefonjoker zu hören - und überrascht damit selbst Günther Jauch.
In der neuesten Folge von "Wer wird Millionär??" erlebt Günther Jauch (69) eine besondere Überraschung: Bill Kaulitz (36) tritt als Telefonjoker auf. Für den Tokio-Hotel-Frontmann geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Episode ist bereits bei RTL+ abrufbar, im linearen Fernsehen läuft sie am 20. April um 20:15 Uhr bei RTL.