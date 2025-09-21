Damit hätte ich selbst nicht gerechnet: Mega happy: Leo Neugebauer erkämpft sich Zehnkampf-Gold

Leo Neugebauer holt sich Gold bei der Leichtathletik-WM in Tokio. Nach dem finalen Lauf geht es ihm erst "scheiße", da er sich so verausgabt hat, doch kurz danach ist er "mega happy".
Es sollte Leo Neugebauers (25) großer Tag werden. Bei der Leichathletik-WM in Tokio hat der Zehnkämpfer das erste Gold für das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) geholt. Mit einer persönlichen Bestleistung und schlussendlich 8.804 Punkten schaffte er es, die Konkurrenz auszustechen. Nachdem der Leichtathlet sich erst völlig verausgabt hatte, zeigte Neugebauer sich im späteren Interview aber überglücklich.