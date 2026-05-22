Boris Becker hat in Großbritannien einen wichtigen Buchpreis erhalten. Seine Frau holte die Auszeichnung für ihn ab. Der Ex-Tennisstar bedankt sich auf Instagram.

Boris Becker (58) ist in Großbritannien mit dem "International Sports Book of the Year Award" geehrt worden. Nach einer früheren Verurteilung wegen Insolvenzdelikten konnte der ehemalige Tennisstar allerdings selbst nicht nach London reisen, wo die Preisverleihung stattfand. Stattdessen nahm Beckers Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) den Award entgegen.

Die Auszeichnung für sein Buch "Inside" bei den "Sports Book Awards" freut Becker offenbar sehr. Auf Instagram schreibt er: "Wow... Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet." Er fügte hinzu, die meiste Zeit seines Lebens sei er von anderen sehr öffentlich beurteilt worden. "Zuerst als Tennisspieler, später dann als Mensch. Manchmal fair, manchmal unfair, aber immer öffentlich." Mit seinem Buch habe er das erste Mal seine Geschichte mit seinen eigenen Worten erzählt.

"Besonderer Dank an Lilian"

"Was mich im letzten Jahr am meisten berührt hat, waren die Rückmeldungen von Lesern aus aller Welt, die sich auf menschlicher Ebene damit identifizieren konnten", so Becker. "Nicht wegen des Tennis, sondern weil das Leben uns alle irgendwann einmal demütigen kann." Dass das Buch in London mit dem "International Sports Book of the Year Award" ausgezeichnet wurde, "trotz der starken Konkurrenz", bedeute ihm "ehrlich gesagt mehr, als ich in Worte fassen kann. Vielen Dank an alle, die es gelesen, unterstützt und an mich geglaubt haben".

Am Ende des Posts erklärte Becker außerdem: "Ein besonderer Dank geht an meine Frau Lilian, die den Preis in meinem Namen im The Oval entgegennahm, und an meine Familie, die mir durch alles hindurch zur Seite stand. Ich bin sehr dankbar."

Einblicke in Boris Beckers Zeit im Gefängnis

In seinem Buch "Inside" berichtet Boris Becker ausführlich über seine Zeit in zwei britischen Gefängnissen. Im April 2022 war er wegen des Vorwurfs von Insolvenzstraftaten zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Rund sieben Monate davon saß er in den Gefängnissen Wandsworth und Huntercombe ab.

In seinem Buch erzählt er über die schlimme Zeit hinter Gittern, aber auch über neue Freundschaften, die er damals geschlossen hat. In Rückblenden beleuchtet er zudem sein Leben und seine Tenniskarriere.