Boris Becker hat in Großbritannien einen wichtigen Buchpreis erhalten. Seine Frau holte die Auszeichnung für ihn ab. Der Ex-Tennisstar bedankt sich auf Instagram.
Boris Becker (58) ist in Großbritannien mit dem "International Sports Book of the Year Award" geehrt worden. Nach einer früheren Verurteilung wegen Insolvenzdelikten konnte der ehemalige Tennisstar allerdings selbst nicht nach London reisen, wo die Preisverleihung stattfand. Stattdessen nahm Beckers Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) den Award entgegen.