Damals ein Flop: Die Reise ins Labyrinth: Robert Eggers arbeitet an Kultfilm-Sequel

"Nosferatu"-Regisseur Robert Eggers hat in der zurückliegenden Woche gleich zwei neue Projekte an Land gezogen. Unter anderem arbeitet er an einem Sequel zu "Die Reise ins Labyrinth", dem Kultfilm mit David Bowie.











Der US-amerikanische Filmemacher Robert Eggers (41) schwimmt derzeit regelrecht auf einer Welle des Erfolges. Sein hochkarätig besetzter Horrorfilm "Nosferatu - Der Untote", ein Remake des fast gleichnamigen deutschen Filmklassikers, konnte bislang über 150 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen. Grund genug für die großen Hollywood-Studios, auch weiterhin ihr Vertrauen in den Regisseur zu setzen. So berichtet das US-Branchenmagazin "Variety", dass Eggers eine Fortsetzung zum Kultfilm "Die Reise ins Labyrinth" angehen wird.