Dallas: Schüsse vor Einwanderungsbehörde ICE – mehrere Tote

1 Menschen, die einen Termin in einem Büro der ICE hatten, werden nach gemeldeten Schüssen vor der Einrichtung abgewiesen. Foto: AP/dpa/Julio Cortez

Bei einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in den USA fallen Schüsse. Mehrere Menschen kommen dabei nach offiziellen Angaben ums Leben.











Bei Schüssen vor einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in Dallas sind mehrere Menschen getötet worden. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem schrieb auf der Plattform X von mehreren Verletzten und Toten. Die Polizei von Dallas teilte auf X mit, dass ein Opfer am Tatort starb, der verdächtige Schütze sei ebenfalls tot. Der Ministerin zufolge starb er an einer selbst zugefügten Schusswunde.