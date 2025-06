Dakota Johnson: Schon seit langer Zeit von Chris Martin getrennt?

Bill Kaulitz Tokio-Hotel-Star ziert "Vogue"-Cover

Vom kleinen Dorf ins Rampenlicht: Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz kehrte für das Cover der deutschen "Vogue" in seine Heimat zurück. In der Titelstory gewährt sein bester Freund intime Einblicke in Bills Jugend und Werdegang.