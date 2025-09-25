DAk-Report Baden-Württemberg: Vor allem jüngere Menschen erleben Generationenkonflikte im Job

Ein Report der DAK zeigt: Die mit negativen Klischees überhäufte Gen Z hat zwar minimal häufiger Probleme mit Älteren am Arbeitsplatz, meldet sich aber selten länger krank.
Keine Generation wird so oft abwertend beschrieben wie die Gen Z (zwischen 1995 und 2010 geboren). Ihre Ansprüche in der Arbeitswelt seien zu hoch, schrieb erst die Tage die „Neue Zürcher Zeitung“. Zudem brächten sie neue Gepflogenheiten mit, wie etwa „career catfishing“: einen Job annehmen, am ersten Tag nicht erscheinen und den Arbeitgeber ohne Absage im Ungewissen lassen – quasi „Ghosting“ im Berufsleben. Verlässliche Zahlen zu dieser These fehlen jedoch.