Der kolumbianische Drogenboss Dairo Antonio Usuga alias „Otoniel“ ist in den USA zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Eine Bundesrichterin in New York verhängte das Strafmaß gegen den 51-Jährigen.









Der mächtige kolumbianische Drogenhändler und Kartellchef Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel ist in den USA zu 45 Jahren Haft verurteilt worden. Die zuständige Richterin in New York sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Anführer des Verbrechersyndikats „Clan del Golfo“ (Golf-Clan) große Mengen Kokain in die Vereinigten Staaten geschmuggelt hatte. Zudem wurde Otoniel zu einer Geldstrafe in Höhe von 216 Millionen US-Dollar verurteilt. Der 51-Jährige hatte sich Anfang des Jahres schuldig bekannt.