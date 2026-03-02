Daimler Truck: Dieser Mercedes-Truck setzt auf Wasserstoff

Im Pkw ist die Entwicklung weitgehend eingestellt, doch davon lässt sich Daimler Truck nicht stoppen: Im Lkw Mercedes Actros bringen sie die Brennstoffzelle doch noch in Serie.
Daimler Truck setzt auf Dampf statt Dieselqualm. Denn parallel zum elektrischen Lastwagen entwickelt der Nutzfahrzeugkonzern für den Schwerverkehr auch die Brennstoffzelle zur Serienreife. So wollen die Schwaben lokal emissionsfreie Mobilität auf der Langstrecke bieten und den Aktionsradius des Mercedes eActros glatt verdoppeln: Bis zu 1.000 Kilometer soll der voll beladen 42 Tonnen schwere NextGenH2-Truck schaffen, bevor seine 85 Kilo großen Wasserstofftanks wieder gefüllt werden müssen.