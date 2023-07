1 Die Factory 56 – 56 ist die Hallennummer in Sindelfingen – von Daimler gilt als eine der modernsten Autofabriken weltweit. Foto: Daimler

Die neue S-Klasse von Mercedes-Benz kommt im Herbst auf den Markt. Aber nicht nur bei dieser Nobelkarosse will der Konzern neue Maßstäbe setzen, sondern auch bei der Produktion selbst. Die Factory 56 ist eine digital vernetzte Produktion.









Sindelfingen - MO360 heißt das Kürzel, dass derzeit die Herzen der Daimler-Ingenieure höherschlagen lässt. „Mit MO360 setzt Mercedes-Benz Meilensteine bei der digitalen Produktion“, schwärmt Jörg Burzer, im Vorstand der Mercedes-Benz AG zuständig unter anderem für die Produktion. Es ist eine digital vernetzte Fabrik, die die Effizienz der Fertigung deutlich erhöht. Während konzernweit ein Sparprogramm läuft, hat Mercedes-Benz in Sindelfingen Industrie 4.0 verwirklicht. Innerhalb der Autoindustrie ist Daimler vornedran, so Burzer. „Was Daimler macht, ist mutig und innovativ“, urteilt auch Thomas Bauernhansl, Chef des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (Ipa) in Stuttgart. Der Konzern habe viele Geld in die Hand genommen und „in eine neue Autofabrik mit neuesten Technologien investiert“, so Bauernhansl. Eine Ausnahmen ist Daimler allerdings nicht. „Alle deutschen Autohersteller arbeiten sehr aktiv an der Digitalisierung und der Flexibilisierung ihrer Produktion“, sagt Bauernhansl. Auch Technologiekonzerne wie Bosch, Festo, SEW Eurodrive oder Sick haben digitale Fabriken.