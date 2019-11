1 Daimler muss zur Erreichung der CO2-Ziele kräftig sparen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carmen Jaspersen

In den kommenden drei Jahren will der Stuttgarter Autokonzern Daimler mehr als eine Milliarde Euro an Personalkosten einsparen. Stellen sollen dafür abgebaut und Investitionen gedeckelt werden.

Stuttgart - Daimler will in seiner Autosparte in den kommenden drei Jahren insgesamt eine Milliarde Euro an Personalkosten einsparen. Sowohl im Management als auch in den sogenannten indirekten Bereichen, also der Verwaltung, sollen dazu Stellen abgebaut werden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Zudem will Daimler die Investitionen deckeln und auf lange Sicht auch reduzieren.

„Mit einer klaren Zukunftsstrategie stellen wir das Unternehmen für die Transformation auf“, betonte Vorstandschef Ola Källenius. „Die Kostenbelastungen zur Erreichung der CO2-Ziele erfordern umfassende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in allen Bereichen unseres Unternehmens. Dazu gehören auch die Verschlankung unserer Prozesse und Strukturen.“

Auch in der Lastwagensparte soll gespart werden

Details zur Zahl der Stellen nannte der Konzern zunächst nicht. Man befinde sich in engem Austausch mit den Arbeitnehmervertretern, hieß es. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht hatte Ende vergangener Woche die Zahl von 1100 zu streichenden Stellen im Management genannt. Der Mitteilung zufolge will Daimler zudem in der Lastwagensparte bis Ende 2022 die variablen Kosten um 250 Millionen Euro senken und 300 Millionen Euro beim Personal einsparen.