1 Daimler-Konzernzentrale und Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Der Unternehmensname Daimler AG soll verschwinden. Einen Aufschrei löst das in Stuttgart und Umgebung bisher nicht aus. Und manch einer spekuliert schon auf künftige Namensänderungen.

Stuttgart - Die Welt dreht sich weiter in Untertürkheim. Und das, obwohl doch ein „historischer Schritt“ ansteht. So zumindest hat die Daimler AG ihre Pläne am Mittwoch in einer Nachricht an ihre Mitarbeiter genannt. Künftig soll es zwei getrennte Unternehmen geben, die beide börsennotiert sein sollen – Mercedes-Benz für Autos und Vans, Daimler Truck für Lastwagen und Busse. „Wir planen, Daimler zu einem späteren Zeitpunkt in Mercedes-Benz umzubenennen“, heißt es in der Nachricht.

Wie jetzt? Gottlieb Daimler aus dem Namen getilgt? Schnell kommen da Erinnerungen an frühere Diskussionen auf. Nämlich als aus Daimler-Benz erst DaimlerChrysler und dann die Daimler AG wurde. Im badischen Landesteil war man damals überhaupt nicht begeistert, dass der zweite der beiden Autopioniere, nämlich Carl Benz, so ganz aus dem Unternehmensnamen verschwindet. Jetzt also andersherum, könnte man meinen – und einen Aufschrei der Empörung erwarten.

Doch der bleibt am Tag nach der Verkündung aus. Am Cannstatter Tor der Zentrale, direkt unter dem riesigen Schriftzug Daimler AG, herrscht Normalbetrieb. Viele Mitarbeiter reagieren eher mit Schulterzucken auf die Frage, ob sie künftig womöglich nicht mehr „beim Daimler“ schaffen. „Der Name macht mir schon lange nichts mehr aus. Ich habe damals schon für Daimler-Chrysler gearbeitet und künftig heißt es halt anders“, sagt einer, der in der Nachtschicht von den Plänen erfahren hat. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Es gibt rechtlich doch ohnehin bereits mehrere getrennte Firmen, viel mehr aufspalten kann man da eh nicht mehr. Der Name spielt da eine untergeordnete Rolle.“

Sorge um den Arbeitsplatz

Manch einer ist dagegen noch gar nicht offiziell informiert worden und kennt die Pläne nur aus den Medien. Dabei treibt die Leute die Namensgebung nicht als erstes um: „Ich kann ja einfach weiter beim Daimler arbeiten“, sagt einer und schmunzelt. Interessanter sei allerdings, welche Folgen sich für die Mitarbeiter aus dem Vorhaben ergeben könnten. In Zeiten von massivem Personalabbau gelten die größten Sorgen der Frage nach dem Arbeitsplatz.

Mit erstaunlicher Gelassenheit reagiert man auch im Rathaus von Bad Cannstatt. Im Stadtbezirk ist man eigentlich immer besonders stolz auf Geschichte und Traditionen und grollt manchmal selbst noch angesichts der Eingemeindung nach Stuttgart vor weit über hundert Jahren. „Ich verstehe eventuelle Befindlichkeiten in dieser Frage nur am Rande“, sagt jetzt Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler. „Dieser Konzern ist wohl der weitweit einzige, der unter drei verschiedenen Namen und dann noch in unterschiedlichen Kombinationen jeweils eine Weltbedeutung hat: als Daimler, Benz, Mercedes, Daimler-Benz, Mercedes-Benz.“ Früher habe man in Cannstatt und Untertürkheim beim Daimler geschafft und im Badischen halt beim Benz. Und das sei häufig heute noch so. „Wie der große Automobilbauer aktuell heißt, ist für mich nicht emotional belegt – dagegen sind es der Standort und das Wissen um die Qualität des Produkts“, so Löffler. Und fügt auf Schwäbisch hinzu: „Hauptsach isch, dass mr beim Daimler schaffa ka ond der Karra was taugt!“

Das sieht man selbst dort so, wo man E-Mails mit dem Zusatz „Viele Grüße aus der Daimlerstadt“ versieht: in Schorndorf, wo Gottlieb Daimler zur Welt gekommen ist. „Auch heute ist er noch allgegenwärtig in der Stadt. Schorndorf beheimatet noch immer Erfindergeist, Fortschritt und Ideenreichtum, somit fühlen wir uns auch bei einer neuen Namensgebung verbunden mit dem Automobilhersteller“, sagt Touristikerin Nicole Kurz gelassen.

Fehlender Respekt gegenüber Gottlieb Daimler?

Auch in Stuttgart fürchtet man keine Nachteile. „Ein touristisches Aushängeschild dieser Stadt ist das Mercedes-Benz Museum. Somit ist dieser Name für uns in der Kommunikation von vorrangiger Bedeutung“, sagt Armin Dellnitz, der Tourismuschef von Stadt und Region. Die Geschichten über Gottlieb Daimler werde man weiterhin erzählen, von den bewegenden Ereignissen im Rahmen der Erfindung des Automobils berichten. „Für den Tourismus wird sich somit wenig ändern“, so Dellnitz.

Zumindest ein bisschen Bedenken hat Kommunikations- und Brauchtumsexperte Wulf Wager. „Aus Traditionsgründen sollte man die Namen der beiden Automobilerfinder Carl Benz und Gottlieb Daimler in irgendeiner Weise beibehalten. Das hat auch etwas mit Wertschätzung gegenüber den beiden Pionieren zu tun. Deshalb wäre Daimler-Benz aus meiner Sicht der richtige Name“, sagt er, räumt jedoch ein: „Es hat ja schon ein paar Umbenennungen gegeben.“

Alles halb so wild also – und Bad Cannstatts Bezirksvorsteher Löffler wagt angesichts der Ereignisse einen augenzwinkernden Blick in die Kristallkugel: „Ich bin im Nebenberuf Seher und sehe, dass 2031 der neue Konzernchef Kevin Häberle erklärt, dass in einer historischen Schritt die Fehlentwicklung von 2021 bereinigt wird und der Konzern die Töchter wieder zusammenführt – unter dem Namen Daimler-Benz-Mercedes AG.“ Blanke Ironie? Wer weiß.