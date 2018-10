Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber will Vertrag nicht verlängern

Von red/dpa 07. Oktober 2018 - 21:28 Uhr

Auch Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber (im Bild) will seinen Posten aufgeben, zuletzt hatte Dieter Zetsche angekündigt, 2019 sein Amt abzugeben (Archivfoto). Foto: dpa

Nach Dieter Zetsche gibt nun auch Finanzvorstand Bodo Uebber an, seinen Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen.

Stuttgart - Nach dem angekündigten Rücktritt von Daimler-Chef Dieter Zetsche will auch Finanzvorstand Bodo Uebber seinen Posten aufgeben. Der 59-Jährige habe dem Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Bischoff mitgeteilt, dass er eine Verlängerung seiner bis Dezember 2019 laufenden Bestellung nicht anstrebe, teilte der Konzern am Sonntagabend mit.

Seit 15 Jahren im Daimler-Vorstand

Uebber gehört dem Daimler-Vorstand seit 2003 an, seit 2004 ist er für Finanzen und Controlling sowie das Geschäftsfeld Daimler Financial Services verantwortlich.

Zetsche hatte Ende September angekündigt, sein Amt bei dem Auto- und Lastwagenbauer zur Hauptversammlung 2019 abzugeben. Seine Nachfolge tritt Forschungs- und Entwicklungsvorstand Ola Källenius an. Zetsche will nach einer sogenannten Abkühlungsphase 2021 in den Aufsichtsrat wechseln.