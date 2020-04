Personalabbau in der Corona-Krise Daimler-Betriebsrat fordert Stopp von Abfindungsaktion

In einem Schreiben an alle Mitarbeiter kritisiert der Daimler-Gesamtbetriebsrat, dass der Konzern beim geplanten Personalabbau offenbar sehr forsch vorgehen will. Nun reagiert auch das Unternehmen.