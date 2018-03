Daimler, Bosch und Co. Unternehmen im Kampf gegen die Grippe

Husten, Schnupfen, Schmerzen: Viele Beschäftigte schleppen sich aus Pflichtbewusstsein krank an den Schreibtisch. Die Konsequenzen des sogenannten Präsentismus sind gefährlich und teuer.

Stuttgart - Die Grippewelle fegt seit Wochen so einige Büros leer und ein Ende ist nicht in Sicht. Experten geben noch immer keine Entwarnung. Alleine in Baden-Württemberg wurden 27 348 Influenza-Fälle gemeldet (Stand: 13. März 2018). Doch einige Arbeitnehmer schleppten sich trotz verstopfter Nase, Husten und Gliederschmerzen an den Schreibtisch. Präsentismus wird dieses Phänomen in Fachkreisen genannt. Die Kosten, die dadurch entstehen übersteigen laut Untersuchungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sogar die Kosten der Abwesenheit im Krankheitsfall.

„Wer so richtig krank ist, sollte auf jeden Fall zuhause bleiben“, rät Jörg Feldmann von der BAuA. Es ist ein einfacher Rat, aber wer ihn nicht befolgt, schadet nicht nur sich selbst, sondern auch seinem Unternehmen. Denn neben der Ansteckungsgefahr für Kollegen leide vor allem die Produktivität bei Präsentismus. Es entstünden vermehrt Fehler und die gesundheitlichen Spätfolgen durch verschleppte Krankheiten seien auch nicht zu unterschätzen. Im Rahmen der Whitehall-II-Langzeitstudie, bei der die Gesundheit von britischen Angestellten in Behörden untersucht wurde, konnte nachgewiesen werden, dass Menschen, die über mehr als drei Jahre hinweg trotz Krankheit auf eine Krankmeldung verzichten, nach neun Jahren ein doppelt so hohes Risiko für einen schweren Herzinfarkt aufwiesen, als Kollegen, die sich krankschreiben ließen.

Mehr als die Hälfte geht krank zur Arbeit

Dennoch scheint bei einer Krankheit das Bett zu hüten für viele Arbeitnehmer nicht selbstverständlich zu sein. Auf Basis einer Beschäftigtenbefragung des Bundesinstituts für Berufsbildung und der BAuA gaben 58 Prozent der Befragten an, einmal oder öfter in den vergangenen zwölf Monaten krank zur Arbeit gegangen zu sein. 27 Prozent taten dies sogar häufiger als drei Mal.

Die Gründe hierfür sind weniger der Arbeitsplatzverlust, als vielmehr das Pflichtgefühl und die Solidarität zu den Kollegen, die im Zweifel die zusätzliche Arbeit übernehmen müssen. Abgesehen von den gesundheitlichen Aspekten, die Präsentismus zur Folge hat, ist es für Arbeitgeber auch ein wirtschaftlicher Verlust, wenn ihre Mitarbeiter krank am Arbeitsplatz erscheinen. Während der Schaden durch Produktionsausfälle, die durch Arbeitsunfähigkeitstage entstehen, von der BAuA auf insgesamt 75 Milliarden Euro geschätzt werden, liege die Zahl bei Präsentismus nach Schätzungen deutlich höher, so Feldmann. Genaue Zahlen gebe es aber nicht. Im Gegensatz zur Arbeitsunfähigkeit werden Mitarbeiter, die krank arbeiten, nicht erfasst.

Daimler und Bosch bieten Vierfach-Grippeimpfung an

Daher setzten viele Firmen in Baden-Württemberg vermehrt auf Prävention und eine vielfältige Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter, um nicht nur einen hohen Krankenstand bei der Grippewelle zu vermeiden. Großraumbüros, Drucker, Toiletten oder Kantine: Der Arbeitsplatz kann zur wahren Virenbrutstätte werden. Laut des Kobert-Koch Instituts erfolgt eine Ansteckung überwiegend durch virushaltige Tröpfchen, die besonders beim Husten oder Niesen von Erkrankten ausgeschieden werden und über eine geringe Distanz auf die Schleimhäute der Atemwege von Personen gelangen. Darüber hinaus ist eine Übertragung auch über Hände und Oberflächen möglich.

Sowohl bei Daimler als auch bei Bosch können alle Mitarbeiter kostenlos die Vierfach-Grippeschutzimpfung beim werkärztlichen Dienst erhalten. Im Vergleich zum deutlich günstigeren Dreifachimpfstoff, der von den Krankenkassen gezahlt wird und vor zwei Virusvarianten vom Typ A sowie einer vom Typ B schützen, enthält der Vierfachimpfstoff einen weiteren B-Typen. Dieser kostet je nach Hersteller zwischen 20 und 35 Euro und wird für Risikogruppen, wie Senioren, chronisch Kranke oder Schwangere sowie auf Empfehlung des Arztes von den Kassen übernommen.

Arbeiten vom Homeoffice aus kann Ansteckungsgefahr verringern

Ob es an der Impfung lag, dass Daimler laut eigenen Angaben von der aktuellen Grippewelle weitestgehend verschont geblieben ist, konnte Sprecher Heiko Pappenberger nicht sagen. „Wir erfassen nicht, wer das Angebot angenommen hat und können daher auch keine Vergleiche ziehen“, so Pappenberger. Die Impfung werde aber schon seit einigen Jahren angeboten. Auch der Anwesenheitsbonus in Höhe von maximal 200 Euro brutto jährlich, den Daimler den Mitarbeitern zahlt, die keinen Fehltag hatten, spiele keine Rolle. „Es sollte auf keinen Fall jemand krank zur Arbeit kommen. Wir vertrauen da auf die Vernunft, dass keiner dies wegen der Prämie macht. Sie ist nur ein Teil der Leistungen, die unsere Mitarbeiter erhalten“, so Pappenberger.

Bei Bosch erhalten die Mitarbeiter ebenfalls kostenlos die Vierfach-Impfung. Und auch hier ist das Credo: Wer krank ist, soll zuhause bleiben. „Es soll sich niemand verpflichtet fühlen, krank zu arbeiten. Wer nicht richtig fit ist, hat auch die Möglichkeit vom Homeoffice aus zu arbeiten. Aber krank ist krank und dann ist das Wichtigste gesund zu werden. Das ist auch im Interesse des Unternehmens“, so Sprecher Michael Kattau. Es bringe Bosch nichts, wenn Mitarbeiter aus falsch verstandenem Pflichtgefühl krank zur Arbeit kämen und dies womöglich zu Folgeerkrankungen führe.

Beim Thema Gesundheit geht es nicht nur um Grippeimpfungen

Seinen Mitarbeitern nur die Grippeschutzimpfung oder Anwesenheitsboni zu bezahlen, sollte aber nicht das zentrale Angebot sein, erklärt Mika Steinke von Salubris Badura & Münch, die Unternehmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement beraten. „Grippeschutzimpfungen sind ein sinnvolles Angebot der Unternehmen. Gerade dieses Jahr hat die Grippewelle viele Firmen stark erwischt. Da geht es auch um Kosten für Fehlzeiten, die so gesenkt werden können.“ Es gehe aber nicht nur darum, Krankheiten zu vermeiden, sondern auch darum, Gesundheit zu fördern. Von einem breiten Angebot aus Bewegung, Ernährung und psychischer Beratung würden auch Firmen profitieren. „Eine gesunde Führung, gute Teams und gesundes Klima im Unternehmen sorgen am Ende auch für mehr Wohlbefinden, gesündere und motivierter Mitarbeiter“, so Steinke.