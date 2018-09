Daimler, BMW und VW EU-Kommission verschärft Ermittlungen gegen Autobauer

Von red/dpa/AFP 18. September 2018 - 10:08 Uhr

Die EU verschärft die Kartellermittlungen gegen deutsche Autobauer wie Daimler. Foto: dpa

Deutsche Autobauer unter Kartellverdacht: Eine Untersuchung der EU-Kommission soll klären, ob deutsche Autobauer wie Daimler, VW und BMW illegale Absprachen bei Systemen zur Verringerung von Emissionen getroffen haben.

Brüssel - Die EU-Kommission verschärft ihre Kartellermittlungen gegen deutsche Autokonzerne BMW, Daimler und VW.

Mehr zum Thema

Eine eingehende Untersuchung solle klären, ob die Unternehmen illegale Absprachen bei der Entwicklung und Einführung von Systemen zur Verringerung von Emissionen getroffen haben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die Vorwürfe waren bereits im Sommer 2017 bekannt geworden. Die Kommission nahm damals im Oktober die Untersuchungen auf und ordnete Durchsuchungen in Geschäftsräumen der drei Hersteller an.

Die zehn wichtigsten Fakten zum Abgas-Skandal:

Die nun angekündigte eingehendere Untersuchung soll klären, ob BMW, Daimler, Volkswagen sowie die VW-Töchter Audi und Porsche den sogenannten „Fünferkreis“ bildeten und bei Zusammenkünften illegale Absprachen über Emissionsminderungssysteme trafen.

Falls dieser Verdacht zutreffen sollte, „hätten die Hersteller den Verbrauchern die Möglichkeit vorenthalten, umweltfreundlichere Autos zu kaufen, obwohl die entsprechenden Technologien zur Verfügung standen“, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Der „Spiegel“ hatte im Juli 2017 über ein seit mehr als 20 Jahren bestehendes Kartell deutscher Autobauer berichtet. Vertreter von VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler hätten sich über Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer und auch die Reinigung von Diesel-Abgasen abgesprochen. Danach sollen sie sich auch verständigt haben, kleinere, billigere Tanks für Harnstoff (AdBlue) einzubauen, der gefährliche Stickoxide in die harmlosen Bestandteile Wasser und Stickstoff aufspaltet. Vor einem Jahr sollen der Volkswagen-Konzern und Daimler Selbstanzeigen bei den Wettbewerbsbehörden erstattet haben.

Der Vorwurf wiegt schwer: Mehr als 200 Mitarbeiter der Unternehmen sollen sich seit den 1990er Jahren in geheimen Arbeitskreisen abgestimmt und auf diese Weise den Wettbewerb außer Kraft gesetzt haben. Es soll um alle Details der Autoentwicklung gegangen sein.