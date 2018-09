Daimler auf dem Autosalon in Paris Diese neuen Mercedes-Modelle stehen im Scheinwerferlicht

Von Jonas Schöll 24. September 2018 - 15:37 Uhr

Daimler stellt auf dem Pariser Autosalon seine neuen Modelle vor. Im Scheinwerferlicht steht vor allem die Serienfassung des ersten reinen Elektro-SUV mit der Bezeichnung EQC. Doch auch weitere Weltpremieren stehen an.





12 Bilder ansehen

Stuttgart/Paris - Der Autobauer Daimler hat sich in Sachen Elektromobilität viel vorgenommen. In den kommenden zehn Jahren wollen die Stuttgarter mehrere Milliarden Euro in neue Elektroautos und Batteriefabriken investieren – und somit der Konkurrenz um Tesla und Co. Paroli bieten. In diesem Sinne steht auch der Auftritt von Mercedes auf dem Autosalon in Paris vom 4. bis zum 14. Oktober im Zeichen der E-Mobilität.

Mehr zum Thema

Auf der Schau „Mondial de l’Automobile“ präsentiert Daimler erstmals die Serienfassung seines neuen Elektroautos EQC auf einer Messe. Es ist der erste vollelektrische SUV von Mercedes-Benz. Der Stromer aus Stuttgart dürfte Gradmesser dafür werden, ob Daimler der Sprung ins Zeitalter der Elektromobilität gelingt.

Daimler setzt auf E-Autos

Auf dem Pariser Autosalon wurde vor zwei Jahren schon die Fahrzeugstudie Generation EQ vorgestellt – als Vorbote einer neuen rein elektrisch angetriebenen Modellfamilie. Zur Mitte des kommenden Jahres sollen die ersten Wagen ausgeliefert werden. Zum Preis wollte sich der Autobauer noch nicht äußern. Spekuliert wird über etwa 70.000 Euro. Bis zum Jahr 2022 wollen die Stuttgarter unter dem Namen EQ mindestens zehn Stromer auf den Markt bringen, davon drei der Marke Smart. Bis 2025 sollen 15 bis 25 Prozent aller verkauften Autos der Stuttgarter einen Elektroantrieb haben. Derzeit gibt es nur den Smart als E-Mobil.

Neben der Messepremiere des Mercedes-Benz EQC feiern auf der Pariser Automesse auch Modelle der neuen Generationen von GLE und B-Klasse Weltpremieren. Ebenfalls das erste Mal in der Öffentlichkeit zeigt sich ein neues auf der A-Klasse basierendes AMG-Einstiegsmodell mit 306 PS und ein neues Viertürer-Coupé mit sechs Zylindern. Ein weiteres Highlight ist Daimler zufolge ein Showcar von Smart als Hommage an das 20-jährige Jubiläum der Marke. Ein optischer Hingucker dürfte das Showcar EQ Silver Arrow sein. Es ist laut Daimler eine Hommage an den W 125 aus dem Jahr 1937.

In unserer Bildergalerie werfen wir vorab einen Blick auf die neuen Daimler-Modelle.