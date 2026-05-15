Dai Dai: Shakira ehrt Fußballstars in offiziellem WM-Song

Shakira und Burna Boy stimmen Fußballfans mit "Dai Dai" auf die Weltmeisterschaft ein. In dem offiziellen WM-Song feuern sie alle Mannschaften an und greifen auch Fußballstars sowie Nationen auf.

In vier Wochen geht es los, doch Fußballfans weltweit können sich schon jetzt musikalisch auf die Weltmeisterschaft einstimmen. Shakira (49) hat den offiziellen WM-Song "Dai Dai" veröffentlicht, auf dem sie mit dem Afrobeat-Künstler Burna Boy (34) zu hören ist. Auf Englisch und Spanisch richten die beiden motivierende Worte an die 48 qualifizierten Nationalteams. "Jetzt musst du daran glauben, denn du weißt, was es braucht, um meinen Traum zu leben und ganz oben zu stehen", heißt es in den Lyrics. Den Titel "Dai Dai" ("los geht's") singen sie im Refrain zusätzlich zum Italienischen noch auf Japanisch, Spanisch, Französisch und Englisch.

Auch einige Fußballstars werden im Song aufgegriffen, darunter Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, David Beckham und Kylian Mbappé. Zudem finden sich Teilnehmerländer wie Deutschland, Brasilien und Frankreich im Text wieder. Tanzbare, von rhythmischen Drums geprägte Klänge untermalen die Zeilen.

Shakira tritt in WM-Halbzeitshow auf

Shakira liefert nach 2010 zum zweiten Mal den offiziellen WM-Song. Damals steuerte die kolumbianische Sängerin "Waka Waka" zum Turnier in Südafrika bei. 2006 und 2014 war sie zudem bei der Eröffnungszeremonie aufgetreten.

Bei der diesjährigen WM in Kanada, Mexiko und den USA wird sie außerdem Teil der erstmals geplanten Halbzeitshow des Endspiels sein - ein Novum in der Turniergeschichte. Neben ihr werden auch Madonna (67) und die K-Pop-Gruppe BTS am 19. Juli auf der Bühne stehen. Für das Showprogramm ist Coldplay-Sänger Chris Martin (49) verantwortlich.

Produziert wird die Show von der FIFA in Zusammenarbeit mit der Organisation Global Citizen. Ziel ist es, rund 100 Millionen US-Dollar zu sammeln, um Kindern weltweit den Zugang zu Bildung und Fußball zu ermöglichen. Das erklärte die FIFA in einem Instagram-Beitrag. Vor dem großen Spektakel gibt es einige Spiele zu sehen. Los geht es am 11. Juni.