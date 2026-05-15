Dai Dai: Shakira ehrt Fußballstars in offiziellem WM-Song

Shakira und Burna Boy stimmen Fußballfans mit "Dai Dai" auf die Weltmeisterschaft ein. In dem offiziellen WM-Song feuern sie alle Mannschaften an und greifen auch Fußballstars sowie Nationen auf.
In vier Wochen geht es los, doch Fußballfans weltweit können sich schon jetzt musikalisch auf die Weltmeisterschaft einstimmen. Shakira (49) hat den offiziellen WM-Song "Dai Dai" veröffentlicht, auf dem sie mit dem Afrobeat-Künstler Burna Boy (34) zu hören ist. Auf Englisch und Spanisch richten die beiden motivierende Worte an die 48 qualifizierten Nationalteams. "Jetzt musst du daran glauben, denn du weißt, was es braucht, um meinen Traum zu leben und ganz oben zu stehen", heißt es in den Lyrics. Den Titel "Dai Dai" ("los geht's") singen sie im Refrain zusätzlich zum Italienischen noch auf Japanisch, Spanisch, Französisch und Englisch.