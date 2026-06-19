Die Fußballweltmeisterschaft hat die Charts fest im Griff. Shakira mischt mit einem alten und einem neuen WM-Song die Single-Charts auf. Auch weitere Fußballtitel sind vertreten.
Die Fußballweltmeisterschaft macht sich auch in den Charts bemerkbar. Der offizielle WM-Song "Dai Dai" von Shakira (49) und Burna Boy (34) verbessert sich von Platz elf auf zwei in den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die kolumbianische Sängerin ist mit ihrem 2010er-WM-Song "Waka Waka (This Time for Africa)" zudem auf Platz 25 vertreten.