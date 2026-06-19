Die Fußballweltmeisterschaft hat die Charts fest im Griff. Shakira mischt mit einem alten und einem neuen WM-Song die Single-Charts auf. Auch weitere Fußballtitel sind vertreten.

Die Fußballweltmeisterschaft macht sich auch in den Charts bemerkbar. Der offizielle WM-Song "Dai Dai" von Shakira (49) und Burna Boy (34) verbessert sich von Platz elf auf zwei in den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die kolumbianische Sängerin ist mit ihrem 2010er-WM-Song "Waka Waka (This Time for Africa)" zudem auf Platz 25 vertreten.

Die offizielle Hymne der diesjährigen WM "DNA (More Than A Game)" von Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE und Megan Thee Stallion steigt auf Platz 71 ein. Helene Fischer verbessert sich mit "Heute Nacht", dem offiziellen musikalischen Begleiter der WM-Berichterstattung von MagentaTV, von Rang 52 auf 46. Die deutsche Torhymne "Major Tom (Völlig losgelöst)" kehrt auf Platz 60 in die Charts zurück.

Viraler Song "Gut genug" feiert Charterfolg

An der Spitze der Single-Charts steht in dieser Woche "Gut genug" von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David. Der Titel entwickelte sich durch Social Media zum weltweit viralen Hit und verdrängt Taylor Swifts "I Knew It, I Knew You" von der Spitzenposition. Der Popstar fällt von Platz eins auf 34 zurück. Laut GfK Entertainment ist "Gut genug" der meistgestreamte Titel innerhalb einer Woche im bisherigen Jahr. Für Shirin David ist es bereits der achte Nummer-eins-Hit in Deutschland. Die Rapperin ist weiterhin die weibliche Künstlerin mit den meisten Spitzenplätzen.

Auf Rang drei befindet sich weiterhin "Killy Manjaro" von Summer Cem und Billa Joe. "Beauty And A Beat" von Justin Bieber und Nicki Minaj muss zwei Plätze einbüßen und landet auf Rang vier. Die israelische Alternative-Rock-Band Temper City hält sich auf Platz fünf. Olivia Rodrigo platziert sich gleich neunmal in den Single-Charts, darunter mit "Stupid Song" (sechs) und "Drop Dead" (zehn).

Olivia Rodrigo auf Platz eins der Album-Charts

Olivia Rodrigo übernimmt mit "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love" zudem die Führung in den Album-Charts. Damit feiert sie ihre zweite Nummer-1-Platte nach "Guts" von 2023. Hinter der Sängerin folgen Die Toten Hosen mit ihrem Abschiedsalbum "Trink aus, wir müssen gehen!". Das kanadische Math-Rock-Duo Angine de Poitrine landet mit gleich zwei Veröffentlichungen in den Top fünf: "Vol. II" steigt auf Platz drei ein, "Vol. 1" auf Rang vier. Helene Fischer kehrt mit "Best Of Helene Fischer" auf Platz fünf in die Charts zurück. Die Schlagersängerin startete vor einer Woche ihre "360° Stadion Tour".