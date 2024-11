Hier erfahren Sie, in wie vielen Folgen von "Dahoam is Dahoam" Jörn Schlönvoigt noch als Lasse Hein zu sehen ist und ob er zurückkehrt.

Seit dem 25. November sorgt Jörn Schlönvoigt als Gastdarsteller in der beliebten BR-Serie „Dahoam is Dahoam“ für Wirbel. Der Schauspieler, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), schlüpft in Lansing in die Rolle des charmanten Lasse Hein. Doch wie lange dürfen sich die Fans über seinen Auftritt freuen?

Ein Blick auf die Episoden

Jörn Schlönvoigt ist in insgesamt fünf Folgen von „Dahoam is Dahoam“ zu sehen. Sein Debüt gab er in der Episode 3468 "Festgefahren" am Montag, den 25. November. Die Handlung dreht sich um Lasse Hein, der das Leben der quirligen Apothekerin Tina Brenner (gespielt von Anita Eichhorn) gehörig durcheinanderbringt.

In den folgenden Episoden entwickelt sich die Geschichte weiter:

Folge 3469 „Alles ausgeblendet“ am 26.11. um 19:30 Uhr im BR

Folge 3470 „Zu feige“ am 27.11. um 19:30 Uhr im BR

Folge 3471 „Wie naiv kann man sein?“ am 28.11. um 19:30 Uhr im BR

Folge 3472 „Bittere Abfuhr“ am 02.12. um 19:30 Uhr im BR

Ein Abstecher mit Potenzial für mehr?

Für Jörn Schlönvoigt selbst war die Erfahrung ein „Neuanfang“. Er zeigte sich begeistert von der Arbeit am Set und äußerte in einem Interview, dass er sich ein Wiedersehen in Lansing durchaus vorstellen könne. Auch die Zuschauer dürften gespannt darauf sein, ob es für Lasse Hein in Zukunft ein Comeback gibt. → Hier gibt es das ganze Interview zum Gastauftritt bei Dahoam is Dahoam.

Falls Sie die Folgen mit dem GZSZ-Star verpasst haben, können Sie diese in der ARD-Mediathek erneut ansehen.