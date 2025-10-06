Dahoam is Dahoam: Holger M. Wilhelm spricht über seine Zwangspause

Von heute auf morgen mussten sich "Dahoam is Dahoam"-Fans an einen neuen Gregor gewöhnen. Wegen einer Krebserkrankung fiel Holger Matthias Wilhelm zwei Jahre aus. Wie viele Fans hatte auch er Probleme damit, einen anderen Gregor in der BR-Serie zu sehen, wie er im Interview verrät.
2021 bot sich für "Dahoam is Dahoam"-Fans ein ungewohntes Bild. Plötzlich stand ein Fremder hinterm Tresen des Brunnerwirts im fiktiven Dorf Lansing. Die Rolle des Gregor Brunner, die seit 2010 von Holger Matthias Wilhelm (49) verkörpert wurde, war neu besetzt worden. Der Publikumsliebling musste "aus persönlichen Gründen eine Pause einlegen", hieß es damals vom BR. In dieser Zeit sprang Markus Baumeister (50) als Ersatzdarsteller ein.