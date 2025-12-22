Dahlmanns letzte Bescherung: Zwischen Thriller und Weihnachtsmärchen

"Dahlmanns letzte Bescherung" verbindet Familiendrama, Krimispannung und eine Prise schwarzen Humor zu einem außergewöhnlichen Fernsehabend kurz vor Weihnachten - ein prominent besetztes Kammerspiel über verletzte Egos, alte Wunden und die Zerbrechlichkeit familiärer Harmonie.
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind - sondern auch ein mörderisch gutes Fernsehkrimi-Erlebnis. Am Montag, den 22. Dezember, um 20:15 Uhr zeigt das ZDF den prominent besetzten Weihnachtskrimi "Dahlmanns letzte Bescherung". Der Film von Regisseurin Isabel Braak basiert auf einem Drehbuch von Magnus Vattrodt und vereint Stars wie Anja Kling, Margarita Broich, Heino Ferch, Jürgen Vogel, Carol Schuler, Ulrike C. Tscharre und Thomas Thieme bei einer ebenso festlichen wie gefährlichen Familienfeier.