Die Investoren der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" gelten als erfolgreiche Unternehmer. Doch auch sie mussten Rückschläge verkraften. Diese persönlichen Schicksale prägten die TV-Löwen.
Ein tragischer Unfall oder auch eine schwierige Tumor-Operation: Einige Investoren der beliebten Gründershow "Die Höhle der Löwen" (18. Staffel ab 25. August, 20:15 Uhr, VOX) mussten Schicksalsschläge überwinden, die ihr Leben für immer veränderten - und sie vielleicht gerade deshalb zu den starken Persönlichkeiten machten, die sie heute sind.