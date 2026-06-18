Dagmar Wöhrl hat es vorab verraten: VOX bestätigt zwei neue Investoren für die Höhle der Löwen

Nachdem Dagmar Wöhrl bereits einen Hinweis darauf gegeben hat, welche neuen Gesichter neben ihr in der "Höhle der Löwen" Platz nehmen werden, hat VOX die beiden Namen nun bestätigt.
Dagmar Wöhrl (72) hat bei Instagram einen Einblick in die Dreharbeiten zur neuen Staffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" gewährt - und dabei ein entscheidendes Detail verraten. Die Investorin zeigte sich laut "Bild"-Zeitung in einem Story-Clip nicht nur mit Kollegin Janna Ensthaler, sondern auch mit zwei neuen Gesichtern am "DHDL"-Set.