Dagi Bee wird 30: Vom YouTube-Star zum Familienmensch

1 Dagi Bee steht seit 2012 als Influencerin in der Öffentlichkeit. Foto: Imago/Uwe Erensmann

Ihren YouTube-Kanal eröffnete Dagi Bee auf Anfrage der Fans ihres Ex-Freundes, nun folgen ihr mehrere Millionen auf der Plattform. Von dieser wechselte sie in den vergangenen Jahren zu Instagram und baute sich sowohl damit als auch mit eigenen Marken eine Präsenz auf. Heute wird sie 30 Jahre alt.











"Hi ihr Lieben, ich bin's, eure Dagi und herzlich Willkommen zu einem neuen Video!" So begrüßte Dagi Bee (30) früher ihre Zuschauerschaft auf YouTube. Was als Gastauftritte in Videos ihres Ex-Freundes Liont (31) startete, brachte sie zu mehreren Millionen Followern auf Social Media. In den 2010er-Jahren zählten sie und Bianca Heinicke (31) alias BibisBeautyPalace zu den größten Beauty-YouTuberinnen Deutschlands. Über die Jahre entwickelte sich der Internet-Star über die Plattform hinaus weiter. "Mommy, business woman, content creator", ziert nun ihre Instagram-Biografie. Auf YouTube ist es dagegen still um Dagi Bee geworden.