Dafür Tom Cruise und GNTM: Neuer Sendeplatz für TV total: Kein Quoten-Rennen mit Stefan Raab

1 "TV total" mit Sebastian Pufpaff (r.) geht dem direktem Duell mit Stefan Raab aus dem Weg. Foto: RTL / Raab Entertainment /Julia Feldhagen / ProSieben / Willi Weber

ProSieben modelt überraschend sein TV-Programm um: Der Sender schickt am Mittwoch nicht mehr "TV total" ins Primetime-Rennen, sondern Tom Cruise und bald die Männer-Folgen von "Germany's next Topmodel". Die direkte RTL-Konkurrenz mit Stefan Raab bleibt damit aus.











ProSieben hat kurzfristig an seiner Programmplanung geschraubt. Fans von "Germany's next Topmodel" und "TV total" aufgepasst: Die erste Männer-Folge der Model-Castingshow wird nicht wie angekündigt am kommenden Dienstag, 18. Februar, sondern am Mittwoch, 19. Februar, gezeigt. Dafür räumt "TV total" seinen Sendeplatz und wird von Mittwoch auf Dienstag geschoben. Mit der Programmänderung könnte der ehemalige Gastgeber von "TV total" etwas zu tun haben.