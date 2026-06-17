Das norwegische und das dänische Königshaus pflegen eine enge Verbindung. Königin Mary hat nach der Lungentransplantation von Mette-Marit daher auch persönlich mitgeteilt, dass sie an die Kronprinzessin denkt.
Mette-Marit (52) hat eine neue Lunge. Nach einer erfolgreichen Transplantation in Oslo hat nicht nur der norwegische Palast die Öffentlichkeit verständigt, auch die dänischen Royals haben sich zu Wort gemeldet. Die beiden Königshäuser pflegen ein enges Verhältnis und so hat Königin Mary von Dänemark (54) persönlich mitgeteilt, dass sie in Gedanken bei der norwegischen Kronprinzessin sei.