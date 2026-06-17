Das norwegische und das dänische Königshaus pflegen eine enge Verbindung. Königin Mary hat nach der Lungentransplantation von Mette-Marit daher auch persönlich mitgeteilt, dass sie an die Kronprinzessin denkt.

Mette-Marit (52) hat eine neue Lunge. Nach einer erfolgreichen Transplantation in Oslo hat nicht nur der norwegische Palast die Öffentlichkeit verständigt, auch die dänischen Royals haben sich zu Wort gemeldet. Die beiden Königshäuser pflegen ein enges Verhältnis und so hat Königin Mary von Dänemark (54) persönlich mitgeteilt, dass sie in Gedanken bei der norwegischen Kronprinzessin sei.

"Ich habe erfahren, dass die Operation gut verlaufen ist, und darüber freue ich mich sehr", erklärte Mary in einem kurzen Statement vor den laufenden Kameras der dänischen Rundfunkanstalt DR. "Unsere herzlichsten Gedanken sind bei der Kronprinzessin und der gesamten Familie", richtete die Königin im Rahmen eines Termins an der Universität von Kopenhagen aus.

Auch der schwedische Hof sendet Genesungswünsche

Zuvor hatte sich auch das schwedische Königshaus geäußert. "Die Königsfamilie hat die erfreuliche Nachricht erhalten, dass Kronprinzessin Mette-Marit sich einer Lungentransplantation unterzogen hat und dass offenbar alles gut verlaufen ist", wurde laut dem Magazin "Svensk Damtidning" mitgeteilt. Die Königsfamilie sende herzliche Grüße und wünsche Mette-Marit eine gute Erholung sowie eine schnelle Genesung.

Der norwegische Palast hatte am 17. Juni in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass Kronprinzessin Mette-Marit eine neue Lunge erhalten hat. "Die Lungentransplantation ist bislang erfolgreich verlaufen", wurde Arnt Fiane, Leiter des Herz- und Lungentransplantationsprogramms am Rikshospitalet, in der Bekanntmachung zitiert.

Die Kronprinzessin werde jetzt mehrere Wochen in dem Krankenhaus bleiben. Es handle sich um eine Routinemaßnahme, um die Medikation anzupassen, eventuelle Komplikationen zu behandeln und Rehabilitationsmaßnahmen durchzuführen, erklärte Are Holm, Professor an der Universität von Oslo und Lungenspezialist am Universitätsklinikum. Das nächste offizielle Update zu Mette-Marits Gesundheitszustand möchte der Hof erst geben, wenn sie aus der Klinik entlassen wird.