Dänischer Zoo verfüttert Haustiere: Stuttgarter Zoo braucht keine Haustier-Spenden

In Dänemark ruft ein Zoo zu Haustier-Spenden als Futtertiere auf. Der Wilhelma-Chef rät hingegen, sich die Anschaffung vorab gründlich zu überlegen.
Vor kurzem hat der Zoo im dänischen Aalborg für die Spende von Haustieren geworben, um sie an seine Raubtiere zu verfüttern. Wie sieht es mit Haustierspenden an den Stuttgarter Zoo aus? „Wir haben selber Futtertiere“, stellt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin klar. Der Stuttgarter Zoo brauche keine Tierspenden. „Wir rufen auch nicht dazu auf“, betont er. Durch die eigene Zucht sei die Wilhelma nicht auf so etwas angewiesen. Die Wilhelma füttert aus ihrem Bestand im übrigen nur gesunde Tiere, wie etwa Zebras und Giraffen beispielsweise an Löwen und Krokodile bekommen Ratten und Mäuse. Kölpin kenne auch keine deutschen Zoos, die gezielt Tierspenden annehmen oder dazu aufrufen würden. Das sei ihm völlig neu.