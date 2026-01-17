Nach Treffen in Washington: Rasmussen zeigt sich überrascht von Trumps Zollandrohung

US-Präsident Donald Trump eskaliert im Streit über Grönland und droht mehreren europäischen Staaten mit Zöllen. In Dänemark hat man einen solchen Schritt nicht erwartet.
Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen zeigt sich von der Zoll-Drohung von US-Präsident Donald Trump gegenüber mehreren europäischen Staaten im Grönland-Konflikt überrascht. Das teilte der Däne in einer Stellungnahme der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge mit. Dänemark stehe derzeit in engem Kontakt mit der EU-Kommission.